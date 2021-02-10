Невролог назвала симптомы «тихого инсульта» 

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова в беседе с "Аргументами и фактами" раскрыла признаки "тихого инсульта". Это состояние, при котором происходит нарушение мозгового кровообращения, но оно не влечет за собой выраженной клинической симптоматики.

Медик перечислила семь признаков, указывающих на недуг: внезапное головокружение, нарушение походки и зрения, развитие косоглазия, нарушения речи, асимметрия лица, ощущение онемения, появление чувства слабости в конечностях.

«Если симптомы носят преходящий характер, пациенты зачастую не обращаются за медицинской помощью и забывают о проблеме, однако в головном мозге все же формируются небольшие участки повреждения, которые впоследствии можно увидеть на КТ или МРТ»,

— подчеркнула Долова.

Прогноз заболевания зачастую носит благоприятный характер, но, согласно исследованиям, у 10-15% пациентов, перенесших "тихий инсульт", в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения.

По словам невролога, в группе риска по развитию патологии "тихого инсульта" находятся люди, страдающие гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями ритма сердца и атеросклероза сонных артерий.