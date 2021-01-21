3 способа профилактики инсульта 

Инсульт — заболевание весьма опасное, способное привести к очень неприятным последствиям. Но есть несколько простых методов профилактики этой болезни, которые может применять в своей жизни каждый человек. Читайте о некоторых из них в материале «Рамблера».

Ежедневная физическая активность

Это наиболее простой и доступный всем способ профилактики многих заболеваний, инсульта в том числе. Физические упражнения, которые выполняются каждый день, положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. В среднем достаточно разумных физических нагрузок по 20-30 минут 5 раз в неделю, чтобы снизить риски инсульта.

Контроль давления

Известный фактор риска возникновения инсульта — повышенное артериальное давление. Необходимо следить за этим показателем и при необходимости обращаться к врачу, чтобы подобрать лечение.

Внимание к мелочам

Часто в острую степень заболевания перерастает мини-инсульт, возможно, даже оставшийся вами незамеченным. Обратить внимание стоит на такие симптомы, как внезапное головокружение, затрудненность речи, слабость или потеря чувствительности мышц руки или ноги с одной стороны, а также лица. Заметив хотя бы что-то, напоминающие эти симптомы, немедленно обращайтесь к врачу!