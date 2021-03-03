Ученые доказали опасность жирной пищи для сердца 

Ученые Редингского университета провели исследование и выяснили, что потребление продуктов с высоким содержанием жиров может способствовать нарушению в росте сердечных мышц и повысить риск приступов. Результаты исследования опубликованы в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications.

Экспертам удалось установить, что жирная пища явно повреждает мышечные клетки через окислительный стресс. Вместе с тем негативное влияние опосредуется через белок Nox2, активность которого становится избыточной. Однако точный механизм, каким образом Nox2 провоцирует патологическую гипертрофию сердечных тканей, пока остается неизвестным.

В ходе исследования ученые давали мышам корм с высоким содержанием жиров. В результате активность Nox2 у грызунов повысилась в два раза.