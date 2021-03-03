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Ученые доказали опасность жирной пищи для сердца 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые доказали опасность жирной пищи для сердца
Фото: depositphotos.com
Ученые Редингского университета провели исследование и выяснили, что потребление продуктов с высоким содержанием жиров может способствовать нарушению в росте сердечных мышц и повысить риск приступов. Результаты исследования опубликованы в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications.
Экспертам удалось установить, что жирная пища явно повреждает мышечные клетки через окислительный стресс. Вместе с тем негативное влияние опосредуется через белок Nox2, активность которого становится избыточной. Однако точный механизм, каким образом Nox2 провоцирует патологическую гипертрофию сердечных тканей, пока остается неизвестным.
В ходе исследования ученые давали мышам корм с высоким содержанием жиров. В результате активность Nox2 у грызунов повысилась в два раза.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли способ избавиться от жира на животе.
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