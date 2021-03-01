Врачи назвали способ избавиться от жира на животе 

Специалисты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне рассказали, как можно избавиться от жира на животе. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек. Оказалось, что избавиться от лишних сантиметров мешает регулярное употребление газировки. Этот напиток способствует набору лишнего веса. По словам экспертов, газированная вода на десять процентов повышает уровень висцерального жира.

Для похудения ученые посоветовали отказаться от сладких напитков. Кроме того, нужно добавить в рацион продукты, содержащие клетчатку и полезные жиры, а еще начать выполнять физические упражнения. При этом тренировка должна длиться не менее 30 минут.