Диетолог: Хрен и редька продлевают жизнь 

Терапевт и диетолог Ольга Бурлакова в беседе с news.ru рассказала о продуктах, продлевающих жизнь.

По словам эксперта, такими свойствами обладают хрен и редька. Они способствуют очищению желудочно-кишечного тракта, поэтому в нем не остается непереваренной пищи, которая может начать разлагаться.

Так происходит из-за того, что в овощах содержатся вещества, вызывающие сокращение желчного пузыря и выброс желчи в кишечник. Данный процесс способствует активной работе ЖКТ:

"Доказано, что организм человека стареет из-за аутоинтоксикации. Одна из её причин — неполноценное переваривание пищи. Всё дело в том, что в один и тот же приём пищи люди зачастую включают продукты, которые плохо усваиваются вместе: одна пища, к примеру, переваривается два часа, а другая — шесть. По этой причине я рекомендую есть хрен и редьку, которые стимулируют работу ЖКТ",

— пояснила медик.

Другой продукт, помогающий продлить молодость, — чеснок. Вещества, содержащиеся в нем, расширяют стенки сосудов, освобождая их от накопившихся отложений и повышая эластичность. В состав чеснока входит аллицин — органическое соединение, которое, вступая в реакцию с эритроцитами, образует сероводород. Именно эта реакция помогает расслабить стенки кровеносных сосудов.

К продуктам, способствующим долголетию, Бурлакова также причислила авокадо, зелень, клюкву, бруснику, лимон и огурец.