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Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов 

Елизавета Назарова 3 часа назад
По статистике, каждый человек старше 40 лет хотя бы раз в жизни сталкивался с проявлениями болезней сердечно-сосудистой системы. Это может быть гипертония, гипотония, тахикардия или другие виды аритмии.
Чаще всего со случаями даже хронических заболеваний можно работать, но для этого нужно поддерживать здоровый образ жизни: заниматься минимальными физическими нагрузками и соблюдать диету. Питание сильно влияет не только на качество нашего тела, но и на здоровье. Например, продукты распада неправильной пищи могут оседать на стенках сосудов, из-за чего кровь будет поступать в сердце и мозг гораздо медленнее, а уже следствием этого становится повышенное давление.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников назвал снижение веса симптомом рака поджелудочной.
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