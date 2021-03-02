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Как врачи спасли пациента от смерти с помощью пива 

Мария Грибова 3 часа назад
Как врачи спасли пациента от смерти с помощью пива
Фото: depositphotos.com
Во вьетнамской провинции врачам удалось спасти жизнь 48-летнему пациенту Нгуену Ван Нхату не с помощью медикаментов, а благодаря обычным 15 банкам пива. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
В мире уже известны истории, когда некоторые болезни удавалось вылечить с помощью пенного напитка, поэтому это вовсе не изобретение вьетнамских врачей.
Мужчина поступил в больницу в 2019 году с тяжелым алкогольным отравлением. Уровень метанола в его организме превышал норму в 1119 раз, вследствие употребления некачественного алкоголя. И чтобы спасти пациента от смерти, врачи прияли оригинальное и, как оказалось, эффективное решение, для реализации которого медикам понадобилось много пива.
Дело в том, что алкоголь поступает в человеческий организм в двух формах, а именно в качестве этилового спирта или же метилового. Известно, что метанол представляет смертельную опасность для человека, так как он окисляется до ядовитого формальдегида. Однако при поступлении в организм этанола и метанола печень отдаст предпочтение обработке первого.
Этим и решили воспользоваться вьетнамские врачи. В организм Нгуена ввели содержимое трех банок пива объемом в 0,33 литра. И в течении следующих 12 часов мужчина получал еще по одной банке пива в час. В это же время специалисты выполняли гемодиализ — очистку крови от смертельно опасных токсинов. И же через три недели Нгуен Ван Нхат полностью выздоровел.
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