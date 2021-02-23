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С какими болезнями помогает бороться пиво 

Мария Грибова 4 часа назад
С какими болезнями помогает бороться пиво
Фото: depositphotos.com
На сегодняшний день известны несколько случаев, когда пиво помогало людям в борьбе с болезнями. Например, возбудитель холеры передавался через воду, а в пиве он выжить не мог. Это в XIX веке удалось выяснить врачу Джону Сноу. Поэтому людям рекомендовали пить пиво, поскольку в тот период оно считалось безопаснее для здоровья. «Рамблер» расскажет, с какими еще болезнями помогает бороться пиво.
Несколько десятков лед назад специалисты советовали пациентам с туберкулезом пить пиво, поскольку напиток в том числе уничтожает возбудителей и этого заболевания. Сейчас же от туберкулеза лечат более прогрессивными методами.
А немецкие и чешские медики рекомендуют употреблять пиво, чтобы убрать приступы кашля. Для этого необходимо использовать живое темное ячменное пиво, его нужно разогреть, затем добавить сырое яйцо и мед. Эта смесь способна облегчить дыхание, повысить иммунитет и, в целом, облегчить состояние.
Также в больницах Австрии и Чехии нередко пациентов с мочекаменной болезнью лечат именно пивом. Дело в том, что этот напиток является мочегонным. В стакан пива также рекомендуют добавлять несколько капель лимонного сока.
Ученые уже давно выяснили, что на здоровье людей положительно влияет хмель, точнее ксантогумол, который в нем содержится. Для этого исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что пиво способно в том числе предупреждать появление диабета второго типа. Для этого подопытных мышей сначала раскармливали жирной пищей, а затем давали ксантогумол в капсулах. И если влияние этого вещества на здоровье положительно, то воздействие этанола на наш организм — отрицательно.
Поэтому стоит отметить, что перед использованием данного продукта в качестве лекарства стоит проконсультироваться со специалистами. Также чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. На сегодняшний день существует множество прогрессивных методов лечения различных болезней, которым стоит отдавать предпочтение.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
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Народная медицина , Джон Сноу
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