С какими болезнями помогает бороться пиво 

На сегодняшний день известны несколько случаев, когда пиво помогало людям в борьбе с болезнями. Например, возбудитель холеры передавался через воду, а в пиве он выжить не мог. Это в XIX веке удалось выяснить врачу Джону Сноу . Поэтому людям рекомендовали пить пиво, поскольку в тот период оно считалось безопаснее для здоровья. «Рамблер» расскажет, с какими еще болезнями помогает бороться пиво.

Несколько десятков лед назад специалисты советовали пациентам с туберкулезом пить пиво, поскольку напиток в том числе уничтожает возбудителей и этого заболевания. Сейчас же от туберкулеза лечат более прогрессивными методами.

А немецкие и чешские медики рекомендуют употреблять пиво, чтобы убрать приступы кашля. Для этого необходимо использовать живое темное ячменное пиво, его нужно разогреть, затем добавить сырое яйцо и мед. Эта смесь способна облегчить дыхание, повысить иммунитет и, в целом, облегчить состояние.

Также в больницах Австрии и Чехии нередко пациентов с мочекаменной болезнью лечат именно пивом. Дело в том, что этот напиток является мочегонным. В стакан пива также рекомендуют добавлять несколько капель лимонного сока.

Ученые уже давно выяснили, что на здоровье людей положительно влияет хмель, точнее ксантогумол, который в нем содержится. Для этого исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что пиво способно в том числе предупреждать появление диабета второго типа. Для этого подопытных мышей сначала раскармливали жирной пищей, а затем давали ксантогумол в капсулах. И если влияние этого вещества на здоровье положительно, то воздействие этанола на наш организм — отрицательно.

Поэтому стоит отметить, что перед использованием данного продукта в качестве лекарства стоит проконсультироваться со специалистами. Также чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. На сегодняшний день существует множество прогрессивных методов лечения различных болезней, которым стоит отдавать предпочтение.