Мясников рассказал о смертельной опасности гипертонического криза 

Гипертонический криз в некоторых случаях может привести к смертельным последствиям. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников

Резкое повышение давления, по его словам, может спровоцировать инсульт. При этом Мясников подчеркнул, что гипертонический криз не случается "сам по себе".

"Это сход с лечения либо неправильное лечение, либо вы не уловили, когда оно (давление. — Прим. ред.) перестает контролироваться", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Гипертонический криз выражается в резком повышении артериального давления, продолжающимся от нескольких часов до нескольких суток.