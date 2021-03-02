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Мясников рассказал о смертельной опасности гипертонического криза 

Диана Товсепова 18 минут назад
Мясников рассказал о смертельной опасности гипертонического криза
Фото: Кадр из передачи
Гипертонический криз в некоторых случаях может привести к смертельным последствиям. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Резкое повышение давления, по его словам, может спровоцировать инсульт. При этом Мясников подчеркнул, что гипертонический криз не случается "сам по себе".

"Это сход с лечения либо неправильное лечение, либо вы не уловили, когда оно (давление. — Прим. ред.) перестает контролироваться", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Гипертонический криз выражается в резком повышении артериального давления, продолжающимся от нескольких часов до нескольких суток.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Мясников объяснил опасность популярных обезбболивающих.
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