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Комаровский признал кашель и проблемы с дыханием главными симптомами пневмонии 

Мира Маркина 5 часов назад
Комаровский признал проблемы с дыханием симптомом пневмонии
Фото: @doctor_komarovskiy
Евгений Комаровский в своем Instagram перечислил главные симптомы пневмонии.
По словам медика, насторожить должен кашель и невозможность сделать глубокий вдох, если такая попытка вызывает приступ кашля.
Кроме того, по словам телеведущего, на пневмонию могут также указывать выраженная бледность кожи и одышка при невысокой температуре тела.
Вместе с тем Комаровский напомнил, что на развитие воспаления легких указывает любая "простудная болезнь", длящаяся больше недели, а также не помогающие при высокой температуре парацетамол и ибупрофен.

"Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью",

— заключил доктор.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет.
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