Комаровский признал проблемы с дыханием симптомом пневмонии

Евгений Комаровский в своем Instagram перечислил главные симптомы пневмонии.

По словам медика, насторожить должен кашель и невозможность сделать глубокий вдох, если такая попытка вызывает приступ кашля.

Кроме того, по словам телеведущего, на пневмонию могут также указывать выраженная бледность кожи и одышка при невысокой температуре тела.

Вместе с тем Комаровский напомнил, что на развитие воспаления легких указывает любая "простудная болезнь", длящаяся больше недели, а также не помогающие при высокой температуре парацетамол и ибупрофен.

"Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью",

— заключил доктор.