Против чеснока и лука: Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет 

Худшие способы укрепить иммунитет назвал врач и телеведущий Евгений Комаровский . Он опубликовал в своем Instagram список самых неэффективных методов.

В этот список вошли БАДы (биологически активные добавки), лук, чеснок, а также иммуномодуляторы. Доктор отмечает, что иммунитет не помогают укрепить ни элеутерококк, ни эхинацея. Различные амулеты от вирусов и гомеопатию он также отнес к неэффективным методам.

В список "рабочих" средств для укрепления иммунитета Комаровский включил полноценный сон, отказ от алкоголя и курения, правильное питание, вакцинация. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет поможет и умеренные физические нагрузки, и положительные эмоции. В список эффективных способов Комаровский вдобавок включил вакцинацию.