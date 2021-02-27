Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Против чеснока и лука: Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет 

Диана Товсепова 6 часов назад
Против чеснока и лука: Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет
Фото: depositphotos.com
Худшие способы укрепить иммунитет назвал врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он опубликовал в своем Instagram список самых неэффективных методов.
В этот список вошли БАДы (биологически активные добавки), лук, чеснок, а также иммуномодуляторы. Доктор отмечает, что иммунитет не помогают укрепить ни элеутерококк, ни эхинацея. Различные амулеты от вирусов и гомеопатию он также отнес к неэффективным методам.
В список "рабочих" средств для укрепления иммунитета Комаровский включил полноценный сон, отказ от алкоголя и курения, правильное питание, вакцинация. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет поможет и умеренные физические нагрузки, и положительные эмоции. В список эффективных способов Комаровский вдобавок включил вакцинацию.
Ранее "Рамблер" сообщал об опасности антибиотиков при коронавирусе.
Видео дня. Что будет, если содрать родинку
ЗОЖ , Евгений Комаровский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение