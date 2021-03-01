Изменение формы пальцев признали симптомом рака легких 

Изменение формы пальцев на руках и ногтей признали неочевидным симптомом рака легких. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на на Фонд Роя Кастла.

Эксперты рассказали о гипертрофической легочной остеоартропатии или "симптоме барабанных палочек". Данное явление характеризуется утолщением кончиков пальцев. Тем временем ногти приобретают форму часовых стекол.

"Барабанные пальцы" не всегда указывают именно на онкологию. В некоторых случаях они могут свидетельствовать о иных болезнях дыхательной, сердечно-сосудистой или пищеварительной систем организма. Однако в сочетании с другими симптомами, в числе которых постоянный кашель, кровохаркание и потеря веса, медики настоятельно рекомендуют обратиться к онкологу.