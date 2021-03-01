Ученые придумали способ борьбы с раком с помощью «суперсолдат» 

Ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет выяснили, что создание «суперсолдат» из белых кровяных телец может помочь в борьбе с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cell.

В серии экспериментов описывается ДНК-модифицирующая эпигенетическая терапия, которая преобразовывает иммунные Т-клетки, усиливая их способность убивать раковые клетки. Это поможет потенциально улучшить проведение иммунотерапии, которая на сегодняшний день не так эффективна.

«Мы представляем себе будущее клиническое испытание, в котором собираем Т-клетки у пациента. Их можно затем ввести пациенту, чтобы потенциально усилить встроенный иммунный ответ на опухоль»,

— поделился ученый.