Продукты, которые убивают поджелудочную железу 

Многие из нас обеспокоены здоровьем печени и легких, но вот о состоянии своей поджелудочной железы мы задумываемся очень редк. Между тем, этот маленький орган выполняет множество важнейших функций, в том числе, и улучшает пищеварение и защищает нас от развития сахарного диабета.

Однако травмировать и искалечить свою поджелудочную железу, на самом деле, очень легко. Сделать это могут продукты, которые мы едим каждый день. Смотрите видео, чтобы узнать, какие продукты убивают поджелудочную железу и как ее защитить.