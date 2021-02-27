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Продукты, которые убивают поджелудочную железу 

Диана Товсепова 1 час назад
Многие из нас обеспокоены здоровьем печени и легких, но вот о состоянии своей поджелудочной железы мы задумываемся очень редк. Между тем, этот маленький орган выполняет множество важнейших функций, в том числе, и улучшает пищеварение и защищает нас от развития сахарного диабета.
Однако травмировать и искалечить свою поджелудочную железу, на самом деле, очень легко. Сделать это могут продукты, которые мы едим каждый день. Смотрите видео, чтобы узнать, какие продукты убивают поджелудочную железу и как ее защитить.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, с какими болезнями помогает бороться пиво.
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