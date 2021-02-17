Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья 

Многие считают хруст в суставах безобидным симптомом и не обращают на него внимания, а другие начинают беспокоится сразу же, как услышат его в первый раз. Однако хруст не всегда опасен, но в некоторых случаях при появлении этого симптома нужно обратиться к врачу.

Особенно часто хруст в суставах встречается у молодых людей, но они не придают этому значения. Он возникает в разных частях тела, но чаще всего в пальцах, стопах и коленях. Врачи рассказали, в каких случаях этот симптом может оказаться опасным и, когда нужно обращаться с специалистам.