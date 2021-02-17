Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья 

Елизавета Назарова 1 час назад
Многие считают хруст в суставах безобидным симптомом и не обращают на него внимания, а другие начинают беспокоится сразу же, как услышат его в первый раз. Однако хруст не всегда опасен, но в некоторых случаях при появлении этого симптома нужно обратиться к врачу.
Особенно часто хруст в суставах встречается у молодых людей, но они не придают этому значения. Он возникает в разных частях тела, но чаще всего в пальцах, стопах и коленях. Врачи рассказали, в каких случаях этот симптом может оказаться опасным и, когда нужно обращаться с специалистам.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые обнаружили у кофеманов значительные изменения мозга.
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение