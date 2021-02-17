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Ученые обнаружили у кофеманов значительные изменения мозга 

Мира Маркина 10 часов назад
Ученые обнаружили у кофеманов значительные изменения мозга
Фото: depositphotos.com
Ученые Базельского университета обнаружили изменения в сером веществе мозга при регулярном употреблении кофе. Однако эффект остается временным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cerebral Cortex.
В исследовании приняли участие 20 людей, которые ежедневно пьют кофе. Исследователи дали им таблетки кофеина (или плацебо) на два 10-дневных периода. По истечении каждого оценивался объем серого вещества испытуемых с помощью сканирования мозга, а также определялось качество сна с помощью ЭЭГ.
Несмотря на то, что подопытные в обеих группах получали одинаковое количество сна, у участников, принимавших плацебо, объем серого вещества мозга был выше, чем у тех, кто употреблял кофеин. Разница была особенно заметна в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп, отвечающий за консолидацию памяти.
Ученые предположили, что кофеин уменьшает объем серого вещества, однако всего через 10 дней воздержания от кофе мозговые ткани восстанавливаются.
Исследователи подчеркнули, что результаты работы не свидетельствуют о вредном воздействии кофе на мозг.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что кофе помогает защитить печень от опасных болезней.
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