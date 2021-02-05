Кофе помогает защитить печень от опасных болезней 

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Оказывается, употребление кофе — это один из способов предотвратить жировую болезнь печени, а также другие опасные заболевания, включая диабет 2-го типа и рак. Об этом сообщает издание Express.

Ученые проанализировали ряд научных работ, в которых изучалось влияние кофе на человеческий организм.

Согласно одному из исследований, действие напитка влияет на ферменты печени и снижает накопление жира, а также увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.

Исследование, в котором рассматривались группы людей с вредными привычками или ожирением, доказало, что напиток обладает защитным действием против фиброза печени.