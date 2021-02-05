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Кофе помогает защитить печень от опасных болезней 

Даня Виттиг 3 часа назад
Кофе помогает защитить печень от опасных болезней
Фото: depositphotos.com
Оказывается, употребление кофе — это один из способов предотвратить жировую болезнь печени, а также другие опасные заболевания, включая диабет 2-го типа и рак. Об этом сообщает издание Express.
Ученые проанализировали ряд научных работ, в которых изучалось влияние кофе на человеческий организм.
Согласно одному из исследований, действие напитка влияет на ферменты печени и снижает накопление жира, а также увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.
Исследование, в котором рассматривались группы людей с вредными привычками или ожирением, доказало, что напиток обладает защитным действием против фиброза печени.
Ранее "Рамблер" сообщал, как применяют кофе в качестве лекарства от рака.
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