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Невролог: нестабильное давление может быть первым симптомом деменции 

Мира Маркина 2 часа назад
Невролог: нестабильное давление может быть первым симптомом деменции
Фото: depositphotos.com
Врач-невролог Виктор Шахнович в разговоре с телеканалом "360" перечислил ранние симптомы деменции.
Доктор отметил, что этот недуг связан с нарушением эластичности сосудистой стенки, поэтому очень важно следить за состоянием сосудов:

"А что такое эластичность — это знание, какой у вас холестерин, какая у вас вязкость крови, какой у вас жировой обмен, какая у вас коагулограмма — это те анализы, которые делаются во всех лабораториях. Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен разобраться, почему же у вас это происходит",

— пояснил специалист.
Такие анализы, по словам медика, нужно сдавать с 35-40 лет.
Эксперт также перечислил факторы, на которые нужно обратить внимание. В их числе: нестабильное артериальное давление и забывчивость, — если человек не может вспомнить, куда положил какую-либо вещь.
Шахнович уточнил, что болезнь Альцгеймера и деменция — это два разных заболевания. Альцгеймер — это генетический недуг, ген которого передается по наследству. Невролог напомнил, что пока ни в одной стране мира не разработана профилактика этого заболевания.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно общаться с больными, страдающими от деменции.
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