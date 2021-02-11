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Деменция: как правильно общаться с больными 

Катерина Саломе 1 час назад
Уход за любимыми людьми, страдающими деменцией несет в себе множество подводных камней для родственников больного и лиц, осуществляющих за ними уход. У людей, у которых деменция вызвана такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и ей подобными, имеются прогрессирующие дегенеративные изменения в структурах мозга, которые с течением времени все более осложняют процессы запоминания, рассуждения, общения, самообслуживания.
Следует добавить, что деменция может являться причиной частой смены настроения и даже изменения личности и поведения. Все это требует особого отношения к данным больным, совершенствования навыков для общения с ними.
Смотрите видео, чтобы узнать, как правильно общаться с близким человеком, у которого диагностирована деменция.
Ранее "Рамблер" сообщал о тревожных признаках проблемах с сердцем.
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