Деменция: как правильно общаться с больными 

Уход за любимыми людьми, страдающими деменцией несет в себе множество подводных камней для родственников больного и лиц, осуществляющих за ними уход. У людей, у которых деменция вызвана такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и ей подобными, имеются прогрессирующие дегенеративные изменения в структурах мозга, которые с течением времени все более осложняют процессы запоминания, рассуждения, общения, самообслуживания.

Следует добавить, что деменция может являться причиной частой смены настроения и даже изменения личности и поведения. Все это требует особого отношения к данным больным, совершенствования навыков для общения с ними.

Смотрите видео, чтобы узнать, как правильно общаться с близким человеком, у которого диагностирована деменция.