Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Тревожные признаки проблем с сердцем 

Стелла Шмель 2 часа назад
От заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы ежегодно погибает колоссальное количество человек. С каждым годом статистика все "молодеет".
Уже мало удивляют инфаркты у тех, кому немного за тридцать. Чтобы предотвратить развивающийся недуг, необходимо пристально следить за своим здоровьем. Также немаловажный фактор — это соблюдение принципов здорового образа жизни, тщательный контроль питания и должное количество часов сна.
В этом ролике вы узнаете, на какие симптомы стоит обратить особое внимание, чтобы вовремя распознать проблемы с сердцем.
Ранее "Рамблер" писал, какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов.
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тревожные признаки проблем с сердцем
12:15
Тревожные признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение