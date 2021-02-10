Тревожные признаки проблем с сердцем 

От заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы ежегодно погибает колоссальное количество человек. С каждым годом статистика все "молодеет".

Уже мало удивляют инфаркты у тех, кому немного за тридцать. Чтобы предотвратить развивающийся недуг, необходимо пристально следить за своим здоровьем. Также немаловажный фактор — это соблюдение принципов здорового образа жизни, тщательный контроль питания и должное количество часов сна.

В этом ролике вы узнаете, на какие симптомы стоит обратить особое внимание, чтобы вовремя распознать проблемы с сердцем.