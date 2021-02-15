Британские эксперты перечислили побочные эффекты ибупрофена 

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали побочные эффекты ибупрофена. Об этом сообщает Express.

Как выяснилось, более чем у одного человека из ста, принимавших это популярное лекарство, проявлялись головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.

Кроме того, в некоторых случаях у пациентов развивалось желудочно-кишечное кровотечение и нарушение зрения. Еще ряд больных страдал от аллергической реакции на препарат.