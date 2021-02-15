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Британские эксперты перечислили побочные эффекты ибупрофена 

Мира Маркина 31 минуту назад
Британские эксперты перечислили побочные эффекты ибупрофена
Фото: depositphotos.com
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали побочные эффекты ибупрофена. Об этом сообщает Express.
Как выяснилось, более чем у одного человека из ста, принимавших это популярное лекарство, проявлялись головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.
Кроме того, в некоторых случаях у пациентов развивалось желудочно-кишечное кровотечение и нарушение зрения. Еще ряд больных страдал от аллергической реакции на препарат.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказал о побочных эффектах от прививки на COVID-19.
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