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Слабость и озноб: врач рассказала о побочных эффектах прививки от COVID-19 

Катерина Саломе 5 часов назад
Слабость и озноб: врач рассказала о побочных эффектах прививки от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что в первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом»,

— перечислила специалист.
Доктор отметила, что побочные эффекты могут длиться в течение суток после вакцинирования. Поэтому беспокоиться по этому поводу не нужно.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ВОЗ назвала недостатки вакцин против COVID-19.
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Коронавирус , Минздрав РФ , ВОЗ , Первый канал
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