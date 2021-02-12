Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта 

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, проблемами могут стать избыточный вес и диабет. Мясников напомнил, что ожирение также является вторым, после курения, фактором риска для онкологических заболеваний, поскольку лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

В настоящее время в мире от избыточной массы тела и ожирения страдают 2,6 миллиарда человек — около 40 процентов от населения Земли.