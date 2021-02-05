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Как понять, что у вас скрытый диабет 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Организм часто сигнализирует человеку о том, что у него начинаются какие-либо заболевания. Важно быстро уловить то, что что-то не так и вовремя обратиться за помощью к специалисту, иначе заболевание можно запустить и оно перерастет в форму хронического.
Пациенты со скрытым диабетом не считаются "диабетиками", но их форма заболевания в любой момент может перерасти в полноценную. Как правило, такой диагноз ставят тем, у кого уровень сахара в крови выходит за пределы нормы, но еще не считается критическим.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые связали болезнь Альцгеймера с коронавирусом.
Болезни и лекарства , Видео
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