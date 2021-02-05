Как понять, что у вас скрытый диабет 

Организм часто сигнализирует человеку о том, что у него начинаются какие-либо заболевания. Важно быстро уловить то, что что-то не так и вовремя обратиться за помощью к специалисту, иначе заболевание можно запустить и оно перерастет в форму хронического.

Пациенты со скрытым диабетом не считаются "диабетиками", но их форма заболевания в любой момент может перерасти в полноценную. Как правило, такой диагноз ставят тем, у кого уровень сахара в крови выходит за пределы нормы, но еще не считается критическим.