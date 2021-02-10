Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врачи назвали самые странные тренды в пластической хирургии 

Мира Маркина 2 часа назад
Врачи назвали самые странные тренды в пластической хирургии
Фото: depositphotos.com
Специалисты из сферы косметологических услуг перечислили самые странные тренды в пластической хирургии. Соответствующий материал опубликован в Daily Star.
Как выяснилось, во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на операции по изменению внешности. Из-за увеличения количества видеовстреч и звонков среди людей, работающих из дома, появился термин Lockdown Face.
Глава британской косметологической клиники Save Face Эштон Коллинз заявил, что в марте 2020 года, когда был наиболее строгий режим самоизоляции, посещаемость сайта медучреждения увеличилась на 40% по сравнению с предыдущим месяцем:

«Нас завалили вопросами, в которых говорилось: "я заметил, что у меня ужасные морщины на переносице", "мои губы нуждаются в исправлении" или "у меня кривой нос"».

Тем временем эксперт из клиники аномальных заболеваний Кагла Дирлик перечислила самые странные хирургические процедуры, за которыми обращались клиенты. Дирлик подчеркнула, что также выбирают нехирургическое лечение: наполнители или филлеры.
Среди самых востребованных операций — изменение формы тела, в частности, липосакция и коррекция живота и области спины, а также подтяжка губ, которая уменьшает пространство между носом и верхней губой и придает ей объем.
У женщин пользуются популярностью "золотые" и "французские" нити — разновидность тредлифтинга, при котором под кожу внедряются временные швы или нити, чтобы заполнить свободные участки и сделать подтяжку лица:

«Тредлифтинг — популярная процедура, потому что она легкая. Это занимает около 30 минут и может быть выполнено под местной анестезией».

Другая процедура, которая также пользуется большим спросом, — "паутина". Она заключается во внедрении полидиоксоновых переплетенных нитей под кожу с помощью тонких игл. Это провоцирует выработку коллагена в организме и еще лучше подтягивает проблемные области.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач из США объяснил, почему лоперамид и ингалятор опасны при COVID-19.
Видео дня. Лучшая диета для здоровья сосудов
Комментарии
Болезни и лекарства , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тревожные признаки проблем с сердцем
12:15
Тревожные признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение