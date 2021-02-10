Врачи назвали самые странные тренды в пластической хирургии 

Специалисты из сферы косметологических услуг перечислили самые странные тренды в пластической хирургии. Соответствующий материал опубликован в Daily Star.

Как выяснилось, во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на операции по изменению внешности. Из-за увеличения количества видеовстреч и звонков среди людей, работающих из дома, появился термин Lockdown Face.

Глава британской косметологической клиники Save Face Эштон Коллинз заявил, что в марте 2020 года, когда был наиболее строгий режим самоизоляции, посещаемость сайта медучреждения увеличилась на 40% по сравнению с предыдущим месяцем:

«Нас завалили вопросами, в которых говорилось: "я заметил, что у меня ужасные морщины на переносице", "мои губы нуждаются в исправлении" или "у меня кривой нос"».

Тем временем эксперт из клиники аномальных заболеваний Кагла Дирлик перечислила самые странные хирургические процедуры, за которыми обращались клиенты. Дирлик подчеркнула, что также выбирают нехирургическое лечение: наполнители или филлеры.

Среди самых востребованных операций — изменение формы тела, в частности, липосакция и коррекция живота и области спины, а также подтяжка губ, которая уменьшает пространство между носом и верхней губой и придает ей объем.

У женщин пользуются популярностью "золотые" и "французские" нити — разновидность тредлифтинга, при котором под кожу внедряются временные швы или нити, чтобы заполнить свободные участки и сделать подтяжку лица:

«Тредлифтинг — популярная процедура, потому что она легкая. Это занимает около 30 минут и может быть выполнено под местной анестезией».

Другая процедура, которая также пользуется большим спросом, — "паутина". Она заключается во внедрении полидиоксоновых переплетенных нитей под кожу с помощью тонких игл. Это провоцирует выработку коллагена в организме и еще лучше подтягивает проблемные области.