Есть несколько препаратов, от которых следует отказаться при коронавирусе. Об этом рассказал доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.

Медик посоветовал избегать антидиарейные препараты с лоперамидом, потому как они замедляют работу кишечника, что мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Врач отметил, что нужно продолжать пить воду.

Кроме того, следует отказаться от ингаляторов. Так, если нет астмы, использовать их не стоит, потому как они вряд ли помогут организму, зато могут навредить сердцу. Дело в том, что препараты с содержанием фенилафрина опасны при опасен при болезнях сердца, а именно действуещее вещество содержится в большинстве назальных спреев.

"Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", — объяснил Шаффцин.

Особенно опасно это для людей с повышенным давлением.