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Мясников назвал икоту симптомом опасного заболевания 

Анна Арсеньева 1 час назад
Мясников назвал икоту симптомом опасного заболевания
Фото: Кадр из передачи "Смотрим"
Частая икота может говорить о проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, икота возникает из-за раздражения блуждающего нерва, проходящего почти по всему телу, в том числе через диафрагму. Симптом может быть признаком серьезного заболевания.

"Если какие-то проблемы, абсцесс диафрагмы, воспалительный процесс снизу, объемный процесс сверху, то раздражая этот нерв, сигналы идут в мозг, человек может икать", — сказал медик.

Мясников посоветовал тем, кто часто икает, обратиться к специалисту. Если он не обнаружит проблем, икоту можно убрать с помощью противосудорожных препаратов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников назвал препарат для снижения давления самым опасным лекарством.
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