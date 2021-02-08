Мясников назвал икоту симптомом опасного заболевания 

Частая икота может говорить о проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, икота возникает из-за раздражения блуждающего нерва, проходящего почти по всему телу, в том числе через диафрагму. Симптом может быть признаком серьезного заболевания.

"Если какие-то проблемы, абсцесс диафрагмы, воспалительный процесс снизу, объемный процесс сверху, то раздражая этот нерв, сигналы идут в мозг, человек может икать", — сказал медик.

Мясников посоветовал тем, кто часто икает, обратиться к специалисту. Если он не обнаружит проблем, икоту можно убрать с помощью противосудорожных препаратов.