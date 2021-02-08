В России участились случаи заболевания проказой 

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Директор "Научно-исследовательского института по изучению лепры" Виктор Дуйко в беседе с РИА Новости сообщил, что в 2020 году было выявлено шесть новых случаев заболевания проказой. В то время как в 2019 году был зафиксирован всего один случай болезни.

Институт расположен в Астраханской области и является единственным подобным госучреждением в России, занимающимся диагностикой и лечением недуга.

"В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Санкт-Петербурга, у жителя Калмыкии и остальные заболевшие — жители Астраханской области из старых активных очагов лепры",

— пояснил Дуйко, добавив, что все шесть случаев первичны.

"Рост (числа выявленных больных) связан с лучшей диагностикой — раз. Накладка COVID — два",

— объяснил эксперт.

Специалист обратил внимание на то, что коронавирус провоцирует обострение всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.