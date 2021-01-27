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В России выросло число пациентов с тяжелым течением COVID-19 

Анна Арсеньева 1 час назад
В России выросло число пациентов с тяжелым течением COVID-19
Фото: depositphotos.com
Доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева рассказала, что за последние два месяца на три процента выросло число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"За два месяца увеличилось на 3% число поступающих пациентов с тяжелым течением, они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%", — заявила Жанна Понежева.

27 января в России впервые с 29 октября зафиксировали менее 18 тысяч случаев COVID-19 — 17 741. Всего в стране зарегистрировано 3 774 672 инфицированных в 85 регионах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что турецкие ученые создали спрей, убивающий COVID-19 за минуту.
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