Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Комаровский объяснил, как избавиться от фурункула 

Мира Маркина 7 часов назад
Комаровский объяснил, как избавиться от фурункула
Фото: @uakomar
Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от фурункула и предотвратить хроническое заболевание. Соответсвующий пост медик разместил в своем Instagram.
Врач напомнил, что фурункул в 100% случаев является инфекцией, которую вызывает золотистый стафилококк, и есть р ряд факторов, провоцирующих их возникновение. В их числе, особенности иммунитета, окружающая среда и гормональный фон.
Для лечения фурункулов применяют два вида лекарств: антибактериальные препараты местного действия для нанесения на кожу и антистафилококковые препараты общего действия для приема внутрь.
Если медикаменты не помогают избавиться от проблемы, применяется хирургическое лечение.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Комаровский объяснил похороны умерших от COVID-19 в закрытых гробах.
Видео дня. Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение