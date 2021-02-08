Комаровский объяснил, как избавиться от фурункула 

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Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от фурункула и предотвратить хроническое заболевание. Соответсвующий пост медик разместил в своем Instagram.

Врач напомнил, что фурункул в 100% случаев является инфекцией, которую вызывает золотистый стафилококк, и есть р ряд факторов, провоцирующих их возникновение. В их числе, особенности иммунитета, окружающая среда и гормональный фон.

Для лечения фурункулов применяют два вида лекарств: антибактериальные препараты местного действия для нанесения на кожу и антистафилококковые препараты общего действия для приема внутрь.

Если медикаменты не помогают избавиться от проблемы, применяется хирургическое лечение.