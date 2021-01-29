Комаровский объяснил похороны умерших от COVID в закрытых гробах 

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему на самом деле похороны умерших от COVID-19 проходят в закрытых гробах. Этим он поделился на своем YouTube-канале.

Дело в том, что это происходит не из-за риска заражения здоровых людей:

«Похороны человека с коронавирусом опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может».

Комаровский отметил, что на похоронах также необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.