Когда вызывать скорую при низком давлении

По словам медика, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба, но при этих показателях еще не стоит бить тревогу. Гаврилюк подчеркнула, — если это давление привычное для человека, паниковать не нужно.

"Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше",

— пояснила кардиолог.

Эксперт также заявила, что экстренная госпитализация требуется в случае приема больших доз препаратов, понижающих давление, поскольку нехарактерная гипотензия может быть чревата смертью: