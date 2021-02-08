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Кардиолог дала рекомендации, когда вызывать скорую при низком давлении 

Мира Маркина 8 часов назад
Когда вызывать скорую при низком давлении
Фото: depositphotos.com
Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала в беседе с "Пятым каналом", как определить, что пациенту требуется срочная госпитализация при пониженном артериальном давлении.
По словам медика, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба, но при этих показателях еще не стоит бить тревогу. Гаврилюк подчеркнула, — если это давление привычное для человека, паниковать не нужно.

"Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше",

— пояснила кардиолог.
Эксперт также заявила, что экстренная госпитализация требуется в случае приема больших доз препаратов, понижающих давление, поскольку нехарактерная гипотензия может быть чревата смертью:

"Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление. Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач объяснила опасность народных методов для снижения давления.
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Болезни и лекарства , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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