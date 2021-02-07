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Врач объяснила опасность «народных методов» для снижения давления 

Мира Маркина 1 час назад
Врач объяснила опасность «народных методов» для снижения давления
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт и медицинский журналист Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik рассказала, как нормализовать повышенное давление и чем опасны "народные методы".
По словам эксперта, "народные методы" и даже кардинальная смена образа жизни способны облегчить состояние человека, однако такие меры не лечат саму причину возникновения недуга. Вдобавок к этому, некоторые "диеты" способны навредить пациенту. Кашубина подчеркнула, что при тревожащих симптомах необходимо сразу же обращаться к врачу:

"Если мы говорим о диагностированной гипертонии, когда давление выше 120 на 80 и врач назначает гипотензивные лекарственные препараты, нет никакого способа снижать давление без лекарств надежно".

Медик также обратила внимание на то, что, если повышенное давление перешло в хроническую форму, оно останется высоким даже при нормальном самочувствии. Из-за мнимого улучшения здоровья пациенты с повышенным давлением нередко пропускают симптомы инфаркта или инсульта.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как снизить давление без таблеток.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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