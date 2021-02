Названы популярные продукты, разрушающие печень 

Портал Eat This, Not That! назвал популярные продукты, оказывающие разрушительное воздействие на печень. Злоупотребление ими может привести к тому, что она потеряет способность очищать организм от токсинов.

Один из самых вредных продуктов для печени — картофель-фри. В нем содержится большое количество растительных жиров, которые дают колоссальную нагрузку на орган. То же самое касается и растительного масла.

Еще один продукт, с которым стоит быть осторожнее, — фруктоза. Она содержится в газированных напитках и сладостях и оказывает пагубное влияние на печень. Кетчупы и салатные соусы также негативно сказываются на работе органа.

Кроме того, чтобы сохранить здоровье печени, специалисты рекомендуют ограничить потребление мяса. В нем содержится большое количество натрия, который провоцирует дисбаланс в организме.

В число вредных для печени продуктов также вошел белый хлеб, который вызывает скачки глюкозы и ожирение печени.