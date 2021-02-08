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Названы популярные продукты, разрушающие печень 

Мира Маркина 1 час назад
Названы популярные продукты, разрушающие печень
Фото: depositphotos.com
Портал Eat This, Not That! назвал популярные продукты, оказывающие разрушительное воздействие на печень. Злоупотребление ими может привести к тому, что она потеряет способность очищать организм от токсинов.
Один из самых вредных продуктов для печени — картофель-фри. В нем содержится большое количество растительных жиров, которые дают колоссальную нагрузку на орган. То же самое касается и растительного масла.
Еще один продукт, с которым стоит быть осторожнее, — фруктоза. Она содержится в газированных напитках и сладостях и оказывает пагубное влияние на печень. Кетчупы и салатные соусы также негативно сказываются на работе органа.
Кроме того, чтобы сохранить здоровье печени, специалисты рекомендуют ограничить потребление мяса. В нем содержится большое количество натрия, который провоцирует дисбаланс в организме.
В число вредных для печени продуктов также вошел белый хлеб, который вызывает скачки глюкозы и ожирение печени.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что кофе помогает защитить печень от опасных болезней.
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