Врачи пришли к выводу, что регулярные боли в затылке могут свидетельствовать о наличии холестериновых бляшек в сосудах.

Холестерин, содержащийся в крови, важен для создания клеток. Но когда значения холестерина повышены, происходит налипание бляшек в местах повреждений на внутренних стенках артерий.

Постепенно начинает ухудшаться кровоток, кислорода в тканях становится меньше. Это приводит к развитию сердечных заболеваний и инсульта.

При этом о скоплении холестериновых бляшек человек может не знать. У некоторых пациентов начинаются головные и височные боли, но чаще — боли в затылке.

Постепенно происходит закупорка сосудов в области головы, что сопровождается дискомфортом. Тревожным сигналом можно считать, когда боли учащаются и долго не проходят. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу.