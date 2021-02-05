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Медики рассказали о причинах боли в затылке 

Даня Виттиг 7 часов назад
Холестерин или закупорка сосудов: врачи — о причинах боли в затылке
Фото: depositphotos.com
Врачи пришли к выводу, что регулярные боли в затылке могут свидетельствовать о наличии холестериновых бляшек в сосудах.
Холестерин, содержащийся в крови, важен для создания клеток. Но когда значения холестерина повышены, происходит налипание бляшек в местах повреждений на внутренних стенках артерий.
Постепенно начинает ухудшаться кровоток, кислорода в тканях становится меньше. Это приводит к развитию сердечных заболеваний и инсульта.
При этом о скоплении холестериновых бляшек человек может не знать. У некоторых пациентов начинаются головные и височные боли, но чаще — боли в затылке.
Постепенно происходит закупорка сосудов в области головы, что сопровождается дискомфортом. Тревожным сигналом можно считать, когда боли учащаются и долго не проходят. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему кружится голова, если резко встать.
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