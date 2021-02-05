Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Почему кружится голова и темнеет в глазах, если резко встать 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Почему кружится голова и темнеет в глазах, если резко встать
Фото: depositphotos.com
Вы наверняка сталкивались с этим ощущением, когда вы резко встаете, а у вас начинает кружиться голова и темнеть в глазах. Многие боятся, что с их организмом что-то не так. "Рамблер" разбирается, почему это происходит и в каких случаях такой симптом может быть опасен.
Помимо потемнения в глазах и головокружения у человека может появиться учащенное сердцебиение, одышка, слабость, шум в ушах и даже кратковременная потеря сознания.

Что происходит с телом

Такие симптомы появляются из-за того, что в мозг поступает недостаточно кислорода. Это называется анноксией мозга. Такое происходит из-за резкой смены положения тела, а также изменения давления в сосудах. Из-за этого мозг получает мало кислорода и крови, на что реагируют самые чувствительные органы.
Такое состояние может провоцировать также повышенное давление. Происходит спазм сосудов, и до мозга не доходит кислород.
У потемнения в глазах и головокружения могут быть и другие причины, среди которых недостаток витаминов, физические нагрузки, постоянный стресс, повышенный гемоглобин и эндокринные заболевания. Чтобы их исключить, необходимо сходить к врачу и пройти необходимые обследования.

Когда обратиться к врачу

Не стоит бить тревогу, если подобное происходит у вас не очень часто. Нормальной частотой для взрослого человека такое состояние считается несколько раз в месяц. Однако, если подобное происходит с вами гораздо чаще, а общее самочувствие ухудшается, то стоит обратиться к специалистам.
Если такого нет, то вы можете регулярно измерять давление и следить за его повышением или понижением. Его можно корректировать с помощью народных средств и лекарственных препаратов, но перед этим стоит также обращаться к терапевту.
Видео дня. Как проверить себя на туннельный синдром
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение