Почему кружится голова и темнеет в глазах, если резко встать 

Вы наверняка сталкивались с этим ощущением, когда вы резко встаете, а у вас начинает кружиться голова и темнеть в глазах. Многие боятся, что с их организмом что-то не так. "Рамблер" разбирается, почему это происходит и в каких случаях такой симптом может быть опасен.

Помимо потемнения в глазах и головокружения у человека может появиться учащенное сердцебиение, одышка, слабость, шум в ушах и даже кратковременная потеря сознания.

Что происходит с телом

Такие симптомы появляются из-за того, что в мозг поступает недостаточно кислорода. Это называется анноксией мозга. Такое происходит из-за резкой смены положения тела, а также изменения давления в сосудах. Из-за этого мозг получает мало кислорода и крови, на что реагируют самые чувствительные органы.

Такое состояние может провоцировать также повышенное давление. Происходит спазм сосудов, и до мозга не доходит кислород.

У потемнения в глазах и головокружения могут быть и другие причины, среди которых недостаток витаминов, физические нагрузки, постоянный стресс, повышенный гемоглобин и эндокринные заболевания. Чтобы их исключить, необходимо сходить к врачу и пройти необходимые обследования.

Когда обратиться к врачу

Не стоит бить тревогу, если подобное происходит у вас не очень часто. Нормальной частотой для взрослого человека такое состояние считается несколько раз в месяц. Однако, если подобное происходит с вами гораздо чаще, а общее самочувствие ухудшается, то стоит обратиться к специалистам.

Если такого нет, то вы можете регулярно измерять давление и следить за его повышением или понижением. Его можно корректировать с помощью народных средств и лекарственных препаратов, но перед этим стоит также обращаться к терапевту.