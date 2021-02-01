Голикова назвала число больных ВИЧ в России 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России живут более 1,1 миллиона человек с ВИЧ. Основной причиной смерти людей с данным заболеванием является туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала Татьяна Голикова, в начале 2020 года в мире было 28 миллионов человек с ВИЧ.

"В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже —зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день — это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний", — сказала вице-премьер.

По ее словам, в 2020 году показатель новых случаев заболевания ВИЧ на сто тысяч населения составил 40,77. За 2017-2019 годы число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось почти на 7%. Кроме того, в прошлом году на 4,3% уменьшилась смертность среди инфицированных.