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Голикова назвала число больных ВИЧ в России 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Голикова назвала число больных ВИЧ в России
Фото: depositphotos.com
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России живут более 1,1 миллиона человек с ВИЧ. Основной причиной смерти людей с данным заболеванием является туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказала Татьяна Голикова, в начале 2020 года в мире было 28 миллионов человек с ВИЧ.

"В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже —зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день — это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний", — сказала вице-премьер.

По ее словам, в 2020 году показатель новых случаев заболевания ВИЧ на сто тысяч населения составил 40,77. За 2017-2019 годы число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось почти на 7%. Кроме того, в прошлом году на 4,3% уменьшилась смертность среди инфицированных.
Ранее "Рамблер" сообщал, что заболеваемость раком вырастет к 2030 году.
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Болезни и лекарства , Татьяна Голикова
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