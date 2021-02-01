Главный онколог Минздрава: заболеваемость раком вырастет к 2030 году 

«Должен сказать, что все равно где-то действительно к тридцатому году, если мы будем хорошо жить и долго жить, то увеличится количество заболевших. Сейчас в России мы регистрируем около 640 тыс. людей на всю нашу популяцию, но ежегодно. Недавно, мы в восемнадцатом году говорили о 599. Сейчас мы занимаемся антибактериальной терапией, занимаемся профилактикой здорового образ жизни, и рак начинает нас немножечко настигать в связи… с особенностями нашей жизни и развития».