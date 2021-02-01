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Главный онколог Минздрава: заболеваемость раком вырастет к 2030 году 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Главный онколог Минздрава: заболеваемость раком вырастет к 2030 году
Фото: depositphotos.com
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что к 2030 году заболеваемость раком в стране вырастет. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам медика, в первую очередь статистика увеличится из-за повышения выявляемости болезни на ранних стадиях:

«С чем это связано? Это связано с тем, что все-таки вот эти программы диспансеризации скрининга работают. Мы видим с вами увеличение, например, одной из задач онкологической службы Российской Федерации — увеличение ранних стадий [выявление заболевания на ранней стадии — прим. ГМ] до 63-65%. А раньше мы первую, вторую стадию в 52% случаев выявляли. Получается, на 10% мы уже сейчас лучше выявляем онкологические заболевания».

Кроме того, непосредственно будет расти и число заболевших:

«Должен сказать, что все равно где-то действительно к тридцатому году, если мы будем хорошо жить и долго жить, то увеличится количество заболевших. Сейчас в России мы регистрируем около 640 тыс. людей на всю нашу популяцию, но ежегодно. Недавно, мы в восемнадцатом году говорили о 599. Сейчас мы занимаемся антибактериальной терапией, занимаемся профилактикой здорового образ жизни, и рак начинает нас немножечко настигать в связи… с особенностями нашей жизни и развития».

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые назвали первые признаки болезни Альцгеймера.
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Комментарии 4
Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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