Главный онколог Минздрава: заболеваемость раком вырастет к 2030 году 

«С чем это связано? Это связано с тем, что все-таки вот эти программы диспансеризации скрининга работают. Мы видим с вами увеличение, например, одной из задач онкологической службы Российской Федерации — увеличение ранних стадий [выявление заболевания на ранней стадии — прим. ГМ] до 63-65%. А раньше мы первую, вторую стадию в 52% случаев выявляли. Получается, на 10% мы уже сейчас лучше выявляем онкологические заболевания».
«Должен сказать, что все равно где-то действительно к тридцатому году, если мы будем хорошо жить и долго жить, то увеличится количество заболевших. Сейчас в России мы регистрируем около 640 тыс. людей на всю нашу популяцию, но ежегодно. Недавно, мы в восемнадцатом году говорили о 599. Сейчас мы занимаемся антибактериальной терапией, занимаемся профилактикой здорового образ жизни, и рак начинает нас немножечко настигать в связи… с особенностями нашей жизни и развития».