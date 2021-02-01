Ученые назвали первые признаки болезни Альцгеймера

"Принять эту болезнь очень сложно, потому что это наши близкие. Но важно понять, что какие-то вещи ваш близкий делает уже не так хорошо или совсем не может делать, даже если речь идёт о том, чтобы застегнуть пуговицы на куртке. В какой-то момент человек может забыть, как пользоваться ложкой, и начать есть руками. И надо это принимать, надо снизить свои ожидания".