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Забывчивость, потеря ориентации: ученые назвали первые признаки болезни Альцгеймера 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые назвали первые признаки болезни Альцгеймера
Фото: depositphotos.com
Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский перечислил ранние симптомы болезни Альцгеймера.

"Человек теряет координацию в пространстве, например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он уже тридцать лет ходит. Ещё один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признаётся, что забыл, что именно оно означает. Это уже пропускать нельзя, надо срочно идти к доктору",

— пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.
Специалист также подчеркнул, что на неустойчивость психического здоровья может указывать социальная активность:

"Когда близкий человек нас о чём-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы, если он начинает постоянно переспрашивать и у вас впечатление, что он забыл ваш ответ, — то это может означать второй этап развития болезни Альцгеймера, когда человек перестаёт усваивать оперативные знания".

Президент фонца "Альцрус", врач-биохимик Александра Щеткина порекомендовала не оставлять пациентов с деменцией в одиночестве, поскольку это чревато серьезными последствиями:

"Принять эту болезнь очень сложно, потому что это наши близкие. Но важно понять, что какие-то вещи ваш близкий делает уже не так хорошо или совсем не может делать, даже если речь идёт о том, чтобы застегнуть пуговицы на куртке. В какой-то момент человек может забыть, как пользоваться ложкой, и начать есть руками. И надо это принимать, надо снизить свои ожидания".

Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как фольга влияет на развитие болезни Альцгеймера.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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