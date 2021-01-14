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Как фольга влияет на развитие болезни Альцгеймера 

Александра Нечаева 1 час назад
Как фольга влияет на развитие болезни Альцгеймера
Фото: Depositphotos
Фольгу мы используем довольно часто, особенно в кулинарии. Но мало кто задумывается о том, что эта многофункциональная вещь может быть опасной для здоровья. В чем же заключается негативное влияние фольги на организм человека, читайте в материале «Рамблера».
Фольга содержит в себе от 92% до 99% чистого алюминия. Этот металл человеческому организму не нужен вовсе, поэтому спокойно выводится почками у здоровых людей. Но у некоторых организм не справляется и начинает накапливать алюминий в тканях и органах. И вот это крайне опасно.
Алюминий, высвобождаясь, например, при нагревании пищи, прикрытой фольгой, весьма токсичен. А его способность накапливаться в почках, легких и даже головном мозге может спровоцировать опасные заболевания.
Так, например, у многих женщин, страдающих онкологическими заболеваниями груди, врачи находят отложения алюминия в близких к грудной клетке лимфатических узлах.
Также ученые полагают, что именно избыток алюминия в организме является одним из первых толчков к развитию болезни Альцгеймера. Такой вывод они сделали, обследовав множество людей с заболеванием и выявив у них отложения алюминия в тканях головного мозга.
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