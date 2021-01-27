Терапевт признал тошноту внезапным предвестником инфаркта 

Врач-терапевт Алка Патель в беседе с изданием Express назвала тошноту одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда.
По словам эксперта, при подозрении на сердечный приступ необходимо обратить особое внимание на состояние живота.
Патель пояснила: при инфаркте сердечная мышца умирает из-за недостатка кислорода. В то же время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, провоцируя тошноту и рвоту:
"Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что изжогу назвали неожиданным предвестником "тихого инфаркта".