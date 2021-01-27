Терапевт признал тошноту внезапным предвестником инфаркта 

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Врач-терапевт Алка Патель в беседе с изданием Express назвала тошноту одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда.

По словам эксперта, при подозрении на сердечный приступ необходимо обратить особое внимание на состояние живота.

Патель пояснила: при инфаркте сердечная мышца умирает из-за недостатка кислорода. В то же время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, провоцируя тошноту и рвоту: