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Терапевт признал тошноту внезапным предвестником инфаркта 

Мира Маркина 4 часа назад
Терапевт признал тошноту внезапным предвестником инфаркта
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Алка Патель в беседе с изданием Express назвала тошноту одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда.
По словам эксперта, при подозрении на сердечный приступ необходимо обратить особое внимание на состояние живота.
Патель пояснила: при инфаркте сердечная мышца умирает из-за недостатка кислорода. В то же время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, провоцируя тошноту и рвоту:

"Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что изжогу назвали неожиданным предвестником "тихого инфаркта".
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