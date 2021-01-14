Изжогу назвали неожиданным предвестником «тихого инфаркта» 

Ученые назвали изжогу неожиданным предвестником "тихого инфаркта". Об этом сообщает издание Express.

"Тихим инфарктом" называют сердечный приступ, который проходит незамеченным для пациента.

Как отмечают исследователи, ощущение жжения в груди зачастую возникает именно перед приступом, но главными признаками инфаркта по-прежнему остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.

Часть пациентов даже не подозревает о том, что с сердцем происходит беда, потому что у них таких симптомов может и не быть.

Специалисты рекомендуют не игнорировать такой симптом как изжога и обязательно обращаться к медикам.