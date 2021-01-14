Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Изжогу назвали неожиданным предвестником «тихого инфаркта» 

Стелла Шмель 5 часов назад
Изжогу назвали неожиданным предвестником «тихого инфаркта»
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали изжогу неожиданным предвестником "тихого инфаркта". Об этом сообщает издание Express.
"Тихим инфарктом" называют сердечный приступ, который проходит незамеченным для пациента.
Как отмечают исследователи, ощущение жжения в груди зачастую возникает именно перед приступом, но главными признаками инфаркта по-прежнему остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.
Часть пациентов даже не подозревает о том, что с сердцем происходит беда, потому что у них таких симптомов может и не быть.
Специалисты рекомендуют не игнорировать такой симптом как изжога и обязательно обращаться к медикам.
Ранее "Рамблер" писал, что эндокринолог назвал утренний симптом, сигнализирующий о риске диабета.
Видео дня. Как выспаться, если вы спите меньше 8 часов
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение