Эндокринолог назвал утренний симптом, сигнализирующий о риске диабета 

Врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какие утренние симптомы могут сигнализировать о высоком уровне сахара в крови, который может привести к диабету второго типа. Об этом сообщает Express.

Один из главных признаков — постоянная жажда. Необходимо обратить внимание на уровень глюкозы в крови, если с утра сильно хочется пить. Также тревожным сигналом может быть жажда, возникающая посреди ночи. Еще один симптом, предупреждающий о риске диабета, — учащенное мочеиспускание.

При наличии подобных симптомов медик посоветовал понаблюдать, не сопровождаются ли они другими признаками диабета: сонливостью, помутнением зрения, плохим заживлением ран, усталостью, грибковыми инфекциями и фурункулами. При необходимости необходимо пройти обследование.