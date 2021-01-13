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Эндокринолог назвал утренний симптом, сигнализирующий о риске диабета 

Анна Арсеньева 1 час назад
Эндокринолог назвал утренний симптом, сигнализирующий о риске диабета
Фото: depositphotos.com
Врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какие утренние симптомы могут сигнализировать о высоком уровне сахара в крови, который может привести к диабету второго типа. Об этом сообщает Express.
Один из главных признаков — постоянная жажда. Необходимо обратить внимание на уровень глюкозы в крови, если с утра сильно хочется пить. Также тревожным сигналом может быть жажда, возникающая посреди ночи. Еще один симптом, предупреждающий о риске диабета, — учащенное мочеиспускание.
При наличии подобных симптомов медик посоветовал понаблюдать, не сопровождаются ли они другими признаками диабета: сонливостью, помутнением зрения, плохим заживлением ран, усталостью, грибковыми инфекциями и фурункулами. При необходимости необходимо пройти обследование.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач объяснил, при какой боли в животе нужна помощь медиков.
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