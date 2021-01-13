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Комаровский объяснил, при какой боли в животе нужна помощь врача 

Анна Арсеньева 1 час назад
Врач объяснил, при какой боли в животе нужна помощь медиков
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях при боли в животе необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
По словам Комаровского, обратиться за медицинской помощью нужно, если в кале и рвотных массах есть кровь, если боль ощущается в правой нижней части живота или есть проблемы с мочеиспусканием.
Также помощь медиков требуется, если боль сопровождается потливостью, бледностью кожи, диареей, повышенной температурой, сыпью или сонливостью.
Что касается детей, у них чаще всего болит в центре живота из-за повышенного газообразования, спазма кишечника или несвоевременной дефекации. В таком случае можно не обращаться к врачам. Однако, если боль локализована в другой области живота, нужно отвести ребенка на осмотр.
Ранее "Рамблер" сообщал, что турецкого журналиста впечатлила работа медиков в России.
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