Врач объяснил, при какой боли в животе нужна помощь медиков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях при боли в животе необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Комаровского, обратиться за медицинской помощью нужно, если в кале и рвотных массах есть кровь, если боль ощущается в правой нижней части живота или есть проблемы с мочеиспусканием.

Также помощь медиков требуется, если боль сопровождается потливостью, бледностью кожи, диареей, повышенной температурой, сыпью или сонливостью.

Что касается детей, у них чаще всего болит в центре живота из-за повышенного газообразования, спазма кишечника или несвоевременной дефекации. В таком случае можно не обращаться к врачам. Однако, если боль локализована в другой области живота, нужно отвести ребенка на осмотр.