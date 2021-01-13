Турецкого журналиста впечатлила работа медиков в России

Корреспондент турецкого телеканала CNN Turk Сияменд Качмаз рассказал о лечении от коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналист почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, и его госпитализировали в Химкинскую областную больницу. В течение 12 дней Сияменд Качмаз бесплатно проходил лечение от COVID-19.
По словам журналиста, его удивил профессионализм и самоотверженность российских врачей:
"Поражение легких составило 45%. Врачи лечили меня по полной программе, безвозмездно, профессионально и добросовестно выполнили свою работу. Но больше всего меня поразило то, что никто ни разу не спросил меня, какой я национальности и гражданин какой страны, есть ли у меня страховка Самоотверженность российских медиков меня впечатлила, я в большом долгу перед ними".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян.