Турецкого журналиста впечатлила работа медиков в России

Корреспондент турецкого телеканала CNN Turk Сияменд Качмаз рассказал о лечении от коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, и его госпитализировали в Химкинскую областную больницу. В течение 12 дней Сияменд Качмаз бесплатно проходил лечение от COVID-19.

По словам журналиста, его удивил профессионализм и самоотверженность российских врачей: