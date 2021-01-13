Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян 

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. Об этом он заявил на совещании с кабмином, сообщает РИА Новости.
"Со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру", — сказал президент.
По словам Владимира Путина, российская вакцина не требует для транспортировки "необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят":
"У нас все гораздо проще и эффективнее работает".
Ранее "Рамблер" сообщал, что иммунолог предложил обязать вакцинировать медиков и учителей.