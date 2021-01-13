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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. Об этом он заявил на совещании с кабмином, сообщает РИА Новости.

"Со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру", — сказал президент.

По словам Владимира Путина, российская вакцина не требует для транспортировки "необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят":

"У нас все гораздо проще и эффективнее работает".

Ранее "Рамблер" сообщал, что иммунолог предложил обязать вакцинировать медиков и учителей.
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Коронавирус , Владимир Путин , РИА Новости
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