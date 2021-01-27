Какие болезни обостряются из-за погодных аномалий

"Группы риска — это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит. Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идет смена погоды",

— предупредила Лапа.

По словам медика, недуги обостряются из-за реакции сосудистой системы человека на перепады температур. Фактически это происходит у всех людей, но если здоровые люди переносят его незаметно, то у пациентов с хроническими недугами возникают сложности.

Медик подчеркнула, что в такую погоду очень важно контролировать свое состояние и при ухудшении самочувствия немедленно обращаться к врачу. Вместе с тем важно не пренебрегать назначенной терапией.

"В целом нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений",

— добавила эксперт.