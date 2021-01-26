Кардиолог: переболевшие COVID реагируют на смену погоды

Директор Уральского института кардиологии, почетный кардиолог России Ян Габинский рассказал об изменениях после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

По его мнению, переболевшие COVID-19 могут реагировать на резкую смену погоды, существует вероятность ухудшения самочувствия. После коронавируса у многих людей начинаются проблемы с сосудами и давлением, появляются слабость, тахикардия.

«Метеоситуация может быть пусковым моментом, связанным с гипертоническим кризом», — предупредил врач.

Врач отметил, что его коллеги, перенесшие инфекцию, жаловались на головные боли. Известно, что в скором времени в России будет проведено крупное исследования последствий вируса.

Габинский добавил, что с проблемами из-за погоды столкнулись и молодые люди. Некоторые из них испытали большую физическую нагрузку и в итоге попали в больницу. Кардиолог посоветовал не напрягать организм в период температурных перепадов.