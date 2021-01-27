Ученые узнали, как лечить рак с помощью вируса оспы 

Ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы, который признан самым смертельным видом данного заболевания. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на работу британских и китайских исследователей, опубликованную в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Исследователи установили, что рак поджелудочной железы можно лечить посредством измененного вируса оспы. Ученые модифицировали онколитический вирус осповакцины для повышения его безопасности, а также сделали так, чтобы он вызывал более сильный иммунный ответ против рака. Сообщается, что использование терапевтической платформы, включающей применение вируса оспы для лечения, в разы увеличивало выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы.

Как правило, химиотерапия и лучевая терапия не оказывают должного эффекта в борьбе с данным недугом.