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Ученые узнали, как лечить рак с помощью вируса оспы 

Мира Маркина 7 часов назад
Ученые узнали, как лечить рак с помощью вируса оспы
Фото: depositphotos.com
Ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы, который признан самым смертельным видом данного заболевания. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на работу британских и китайских исследователей, опубликованную в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.
Исследователи установили, что рак поджелудочной железы можно лечить посредством измененного вируса оспы. Ученые модифицировали онколитический вирус осповакцины для повышения его безопасности, а также сделали так, чтобы он вызывал более сильный иммунный ответ против рака. Сообщается, что использование терапевтической платформы, включающей применение вируса оспы для лечения, в разы увеличивало выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы.
Как правило, химиотерапия и лучевая терапия не оказывают должного эффекта в борьбе с данным недугом.
Напомним, ранее "Рамблер" называл пять симптомов рака, которые нельзя игнорировать женщинам.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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