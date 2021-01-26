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5 симптомов рака, которые нельзя игнорировать женщинам 

Мира Маркина 8 часов назад
5 симптомов рака, которые нельзя игнорировать женщинам
Фото: depositphotos.com
Подчас онкология у женщин проявляется посредством нетипичных симптомов. О том, на какие изменения в организме следует обратить внимание, расскажет "Рамблер".

Кровотечение не во время менструального цикла

Если кровянистые выделения не укладываются в ваш нормальный цикл, это повод обратиться к врачу. Иногда данный симптом свидетельствует о раке эндометрия — слизистой оболочки, которая выстилает полость матки. Кроме того, следует немедленно посетить специалиста, если кровотечение появилось после менопаузы.

Изменения кожи на груди

Втянутость сосков, выделения из сосков, втяжение кожи, а также покраснения на груди — все это повод пройти маммографию или биопсию. Уплотнения в молочных железах отнюдь не всегда говорят о раке, но все же обследование не повредит.

Вздутие живота

Неприятные ощущения в области живота, сопровождающиеся потерей веса или кровотечением, могут сигнализировать об онкологии груди, толстой кишки, яичников, ЖКТ, поджелудочной железы или матки. Насторожиться следует в случае, если вздутие живота долго не проходит.

Высокая температура

Повышенная температура тела, которая держится долгое время и не объясняется иными заболеваниями, может быть признаком лейкемии или других опухолевых заболеваний кроветворной и лимфатической ткани.

Потеря веса

Как бы вы ни желали избавиться от лишних килограммов, не стоит радоваться внезапному резкому похудению. Если вы не меняли питание и режим тренировок, потеря веса может указывать на проблемы со здоровьем. Иногда это сильный стресс или заболевания щитовидной железы, но порой резкое похудение может также указывать на рак поджелудочной железы, толстой кишки, желудка и легких.
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